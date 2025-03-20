Билборд в честь новой песни Димаша Кудайбергена установили в Испании

Звезды,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

На нем размещен QR-код, который позволяет любому желающему мгновенно перейти к прослушиванию песни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, 18 марта в Мадриде, на одной из оживленных станций метро Legazpi, появился билборд с новой песней Димаша Кудайбергена Love’s not over yet.

Он будет находиться там в течение месяца, чтобы тысячи пассажиров, проходящих через станцию каждую неделю, смогли познакомиться с творчеством казахстанского артиста.

На билборде размещен QR-код, который позволяет любому желающему мгновенно перейти к прослушиванию песни. Инициатива реализована благодаря совместным усилиям поклонников из Dimash Qudaibergen Official Fan Club Spain и ассоциации Great Kazakh Voice. 

«Это первый подобный проект в Испании, но, вероятно, не последний», — отметили участники акции.

Ранее подобный проект был проведен в Перу, где Dears так же организовали билборд в честь премьеры музыкального клипа Love is not over yet, тем самым поддержав артиста и его музыку.

#Испания #Димаш Кудайберген #песни #билборд

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