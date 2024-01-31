Билборды с QR-кодом помогут проверить законность строящихся домов в Караганде

Общество, Другое
72
Аменова Дана
Корреспондент

В Караганде на двух городских улицах установили билборды со специальными QR-кодами, которые помогут горожанам ознакомиться со списком проблемных новостроек, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, билборды установлены на улицах Бауыржана Момышулы и Гоголя. Они информируют население о строящихся жилых домах, которые находятся в «чёрном» списке, размещённом на сайте управления ГАСК. Проверить незаконно строящиеся дома можно, отсканировав специальные QR-коды.

Напомним, ранее на сайте управления ГАСК Карагандинской области появился раздел «Проверь свой ЖК». В нём опубликован список проблемных ЖК, застройщики которых не имеют полного пакета разрешительных документов.

Ознакомиться со списком можно по ссылке: karaganda-gask.

#проверка #акимат #Караганда #стройка #дома #QR-код #билборды

Популярное

Все
Если в сердце живет любовь
Ержан да Татьяна
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Прославил родной Кокшетау
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Массовый сбой произошел в Рунете
Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД
Провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи требует депутат
О сейсмообстановке в стране рассказали в МЧС РК
Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Водитель без требуемой категории управлял школьным автобусо…
Военнослужащий из Тараза самостоятельно потушил горящую маш…
КГА предупредил пассажиров аэропорта Астаны
«Братишки-угольщики» нарушают правила продажи угля в розниц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]