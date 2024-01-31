Билборды с QR-кодом помогут проверить законность строящихся домов в Караганде

В Караганде на двух городских улицах установили билборды со специальными QR-кодами, которые помогут горожанам ознакомиться со списком проблемных новостроек, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, билборды установлены на улицах Бауыржана Момышулы и Гоголя. Они информируют население о строящихся жилых домах, которые находятся в «чёрном» списке, размещённом на сайте управления ГАСК. Проверить незаконно строящиеся дома можно, отсканировав специальные QR-коды.

Напомним, ранее на сайте управления ГАСК Карагандинской области появился раздел «Проверь свой ЖК». В нём опубликован список проблемных ЖК, застройщики которых не имеют полного пакета разрешительных документов.

Ознакомиться со списком можно по ссылке: karaganda-gask.