Билеты на поезд подорожали в Казахстане на 20%

Проезд пассажирским железнодорожным транспортом стал дороже в Казахстане. В октябре цены в годовом выражении выросли на 19,6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным исследования, проезд в пригородном поезде обходится на 16,7% дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 20,6%, в купейном вагоне – на 17,8%.

«В региональном разрезе самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской (на 32,3%) областях.

Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом из регионов) областях», – отмечают авторы исследования.

Также сообщается, что за январь-сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 млн пассажиров – сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пассажиров, увеличившись за год на 32,7%.

Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм – на 38,7% больше, чем годом ранее.

«Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тыс. человек, плюс 23,1% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Самые низкие показатели были зафиксированы в Западно-Казахстанской области», – сообщает портал.