Билеты в "женские" вагоны начали продавать в Казахстане
АО "Пассажирские перевозки" с 10 октября запустило в продажу билеты в "женские" вагоны, сообщает Kazpravda.kz.
"Для реализации проекта задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах №77/78 "Алматы – Мангистау" и №351/352 "Алматы-1 - Оскемен". При оформлении железнодорожных билетов на сайте BILET.RAILWAYS.KZ или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" при наличии знака "ЖН" (женский) данный вагон будет предназначен только для продажи билетов пассажирам исключительно женского пола (на весь вагон). Поэтому пассажирам мужского пола необходимо быть внимательнее при покупке билетов на поезда", - проинформировали в пресс-службе национального перевозчика.
При этом в указанный вагон допускается оформление детей мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица.
"На первый рейс отправлением 10 октября приобрели билеты в "женский" вагон 92 пассажира (поезд №77 – 58 п., поезд №351– 34п.)", - отметили в компании.
"При наличии спроса данной услуги со стороны пассажиров женского пола компания готова расширять географию маршрутов внутри Казахстана и готова к предложениям со стороны своих клиентов", - добавили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".