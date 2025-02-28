Биткоин рухнул ниже $80 тыс.

Это произошло впервые с ноября 2024 года

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Стоимость криптовалюты начала падать с 24 февраля на фоне сообщений о введении пошлин Дональдом Трампом для Мексики и Канады, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

К 28 февраля биткоин несколько раз обновил минимум с ноября 2024 года

Курс биткоина (BTC) в ночь на 28 февраля упал ниже $80 тыс., следует из данных Binance. Это произошло впервые с ноября 2024 года.

Сейчас криптовалюта торгуется по $81,25 тыс. За сутки она потеряла 5,54%.

В ночь на 27 февраля стоимость BTC опускалась до $82,1 тыс. впервые с 11 ноября.

Курс биткоина начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США, с отметки $68 тыс. С тех пор стоимость криптовалюты много раз обновляла исторический максимум. Так, 22 ноября биткоин вырос до $99 тыс. Тем самым криптовалюта обновила свой исторический максимум.

5 декабря 2024 курс биткоина впервые превысил $100 тысяч.