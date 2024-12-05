Курс биткоина впервые превысил $100 тысяч

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Свой исторический максимум отметил Биткоин 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За короткое время цена биткоина перевалила 101 тысячу долларов, передает Kazpravda.kz 

На бирже Binance биткоин дорожал молниеносно, составив на 9:00 по времени Астаны 103 326 долларов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, курс криптовалюты уже несколько раз бил рекорд.

Инфографика: t.me/FINANCEkaz

Биткоин — это децентрализованная цифровая платежная система, работающая через публичный реестр (блокчейн), где записываются все транзакции. 

22 ноября сообщалось, что биткоин вырос до $99 тыс. Ранее сообщалось, что Нацбанк РК собирается легализовать крипторынок.

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