Курс биткоина впервые превысил $100 тысяч

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За короткое время цена биткоина перевалила 101 тысячу долларов, передает Kazpravda.kz

На бирже Binance биткоин дорожал молниеносно, составив на 9:00 по времени Астаны 103 326 долларов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, курс криптовалюты уже несколько раз бил рекорд.

Инфографика: t.me/FINANCEkaz

Биткоин — это децентрализованная цифровая платежная система, работающая через публичный реестр (блокчейн), где записываются все транзакции.

22 ноября сообщалось, что биткоин вырос до $99 тыс. Ранее сообщалось, что Нацбанк РК собирается легализовать крипторынок.