Надо сказать, что фронт-офисы проекта были открыты не только в столице, но и во всех регионах страны. В стороне не осталась и Восточно-Казах­станская область. Сотрудники проектного офиса по антикоррупционному сопровождению ВКО вместе с предпринимателями уже проходят все стадии реализации бизнес-проекта – от получения разрешительных документов до успешного запуска и его дальнейшей стабильной работы.

В целом проект нацелен на создание благоприятного инвестиционного климата и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.

На сегодняшний день 24 субъекта бизнеса Восточного Казахстана подписали антикоррупционное соглашение с областным департаментом Агентства по противодействию коррупции. К слову, главная задача проекта – не дать ни государственным органам, ни другим структурам препятствовать полноценному развитию бизнеса. Любые возникающие проблемы, нарушающие права и законные интересы предпринимателей, должны решаться оперативно и качественно. Единственным требованием к инвестору является неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства РК.

Механизм же реализации проекта заключается в следующем: бизнесмен принимает соглашение, а агентство и его территориальные департаменты обеспечивают сопровождение путем правовых консультаций, обеспечения качественного предоставления государственных услуг, совершенствования нормативно-правовых актов и так далее. При этом сопровож­дение осуществляется двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. К слову, общая сумма инвестиций, которую предприя­тия-участники проектного офиса вливают в регион, превышает 145 млрд тенге.

С начала реализации проекта в Восточно-Казахстанской области уже есть определенные успешные примеры защиты бизнеса. Так, в фронт-офис проекта обратился директор ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» касательно отказа в выдаче заключения государственной экологической экспертизы со стороны управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Для полного изучения оценки воздействия на окружающую среду от деятельности этого ТОО департамент совмест­но с фронт-офисом организовал совещание с участием представителя товарищества, руководства управления природных ресурсов и регулирования природопользования и департамента охраны общественного здоровья ВКО. В итоге – предприятию были даны некоторые рекомендации по проекту, а после соответствующих изменений и дополнений, внесенных в проектную документацию, ТОО получило заключение государственной экологической экспертизы на технический проект производства по обращению с отходами в Усть-Каменогорске.

Стоит отметить, что с начала реализации проекта защищены и восстановлены права 18 предпринимателей и инвесторов. И эта работа будет продолжена.