​Бизнес со школьной скамьи

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В свободное от учебы время одиннадцатиклассница школы-гимназии № 24 Сабина Хуснутдинова увлекается прикладным искусством – изготовлением сувениров из войлока. Пока это просто хобби, но она готова превратить любимое занятие в прибыльный бизнес. По мнению девушки, учащиеся как никто другой нуждаются в знаниях об основах предпринимательства, именно в этом случае в стране появится больше бизнесменов и бизнесвумен. Это Сабина доказывает собственным примером.

Прежде чем выставить свои изделия на продажу, как и положено, начинающая предпринимательница стала изучать потребность рынка в ее товаре. Школьница провела опросы в социальных сетях и изготавливает сувениры по индивидуальным заказам. И понемногу начала получать первую прибыль от своего хобби.

Товары, изготавливаемые гимназисткой, привлекли внимание директора туристи­ческого центра «Золотой Караван» Альбины Веймер, и они заключили договор. Теперь работы Сабины Хуснутдиновой будут продавать туристам, посещающим Жамбылскую область.

– Таких рукодельниц, как я, очень много, но не все знают, как можно сделать из своего любимого занятия бизнес. А все из-за того, что в школах они не получают достаточно знаний о предпринимательстве, – сетует девушка. – Если бы мы изучали азбуку бизнеса еще со школьной скамьи, то уже студентами могли бы зарабатывать деньги и даже помогать родителям.

Эта мысль подтолкнула ее заняться наукой: написать свой первый проект на тему «Человеческий капитал, его развитие и перспектива», руководителем которого выступила школьный учитель истории и права Елена Семенова. Его цель – изучение развития человеческого капитала в рамках школьной программы, а также основ предпринимательства.

– Ознакомившись с проектом Сабины, мы были приятно удивлены его качеством – сразу заметно, что она немало времени уделила исследованиям, – сказал эксперт отдела развития человеческого капитала Региональной палаты предпринимателей Талгат Ахымбетов. – Нам импонирует идея внедрения этого проекта в школьную ­программу. Акт нововведения мы уже составили и направили в соответствующие органы. В случае одобрения программы это станет большим личным достижением Сабины Хуснутдиновой, а также, вполне возможно, началом воспитания нового поколения бизнесменов.