Бизнесменом может быть даже школьник

Эту мысль полностью разделяет учредитель фонда «Тәлімгер», автор программы «Основы предпринимательства и бизнеса», докторант кафедры социологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Айгуль Ахметова. С ней мы беседуем о том, чему важно научить молодое поколение казахстанцев.

– «Сейчас мир меняется очень быс­тро... Появляются новые технологии, профессии и отрасли, пересматриваются подходы в работе и управлении», – отметил в интервью Касым-Жомарт Токаев. Но что всегда будет актуальным, так это предпринимательские навыки и умение ориентироваться в экономичес­ком пространстве. В этой связи вопрос: как формировать следующее поколение успешных предпринимателей?

– Действительно, предпринимательство играет особую роль в экономичес­кой стратегии развития Казахстана. Диверсификация и уменьшение зависимости от сырьевого сектора, активное развитие предпринимательской среды становятся не просто актуальными, но и стратегически необходимыми нап­равлениями.

Как отметил Глава государства еще в Послании 2020 года, «мы должны переориентировать всю систему профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет «Основы предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования».

В связи с этим важной задачей ос­тается воспитание молодых предпринимателей. Соответствующие навыки должны, я уверена, формироваться уже со школьной скамьи. В образовательных учреждениях – школах, колледжах и вузах – учащиеся не только получают базовые знания и навыки, но и формируют свою мировоззренческую позицию, учатся коммуницировать и работать в команде, принимать решения и брать на себя ответственность.

Предприимчивость и конкурентоспособность – ключевые качества, которые необходимо воспитывать в каждом ученике. Именно они позволят ему идти вперед наперекор трудностям, видеть возможности для реализации амбициозных идей и целей. Это также способность слушать и понимать потребности людей, применять технологии для решения актуальных задач.

Когда молодой человек приобретает такие навыки, даже не став предпринимателем, он становится специалистом нового формата с критическим мышлением. Такое образование открывает перед молодежью двери в мир, где они учатся быть независимыми, амбициозными и открытыми для перемен.

И тут, конечно, ключевую роль играет учитель, воспитывая в учениках креативность, независимость, смелость, разумность, критическое мышление. Это происходит в процессе обучения, когда ученики сталкиваются с различными проблемами и задачами, требующими нестандартных решений и новаторских подходов.

Сегодня педагоги, что также справедливо замечает Глава государства, «не просто преподают учебный материал, но и содействуют развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта у детей».

Современное поколение, выросшее в эпоху цифровых технологий и постоянного онлайн-взаимодействия, переживает особый этап. На первый взгляд может показаться, что у них все под рукой – информация, обу­чение, возможность общения. Однако именно избыточность ресурсов мешает им! Погружение в виртуальные миры, несмотря на всю их привлекательность, порой лишает реальных навыков и опыта, необходимого для взрослой жизни.

Каждое поколение форми­руется под воздействием уникальных исторических и со­циальных факторов, и у каждого свои особенности и вызовы. Современные подростки и молодежь, принадлежащие к поколению Z, или как их еще назы­вают, «цифровые аборигены», сталкиваются с уникальным набором проблем и возможностей.

Вводя курс «Основы предпринимательства и бизнеса» в школьную прог­рамму, мы предоставляем для учеников «бе­зопасную среду», в которой они смогут освоить ключевые жизненные навыки. Это пространство, где ошибки допустимы и где через практический опыт можно узнать многое о себе, о бизнесе и о взаимодействии с окружаю­щим миром.

Это возможность для молодых людей подготовиться ко взрос­лой жизни, не опасаясь столк­нуться с неудачами на первых порах, и при этом приобрести ценные навыки, которые пригодятся им в любой профессии и ситуации.

– Поддержка и развитие предпринимательского духа в молодом поколении – задача, стоящая перед всей системой образования. Что для этого нужно?

– На мой взгляд, нужна четкая стратегия, которая будет направлена на сис­темное пре­образование молодежного предпринимательского образования с преемственностью «школа – колледж – вуз». В нашей стране много бизнесменов и различных фондов, которые реали­зуют похожие инициативы. Но не всегда на системной основе.

А нам, авторам программы, «доступны» ученик и студент из каждого, даже отдаленного региона. Например, в городе Экибастузе учителем математики Дарией Дошимовой разработан креа­тивный проект «Саналы ұрпақ». Его суть в междисциплинарном подходе при обучении математике и основам предпринимательства, и наш фонд заинтересован в масштабировании таких проектов.

Культура предпринимательства – это сложившаяся совокупность приемов и методов осуществления предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране правовыми нормами, обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами. Но обучиться принципам ведения предпринимательской деятельности, знать законодательную базу в данной отрасли, владеть предпринимательскими навыками нелегко. Ведь на предпринимателя нельзя выучиться в вузе, нет такой специальности – «успешный бизнесмен».

Поэтому основным эффективным механизмом развития предпринимательской культуры и формирования слоя цивилизованных предпринимателей, решающих не только вопросы повышения личного благосос­тояния, но и задачи положительного развития экономики города, региона и страны, мы считаем предпринимательское образование.

Школа, колледж и вуз могут и должны стать для обучающихся бизнес-инкубатором, технопарком, чтобы более эффективно использовать имеющиеся производственные и учебные площади для предпринимательского образования студентов среднего профессионального звена. Лучше всего конструировать индивидуальный образовательный маршрут ученика, который является приоритетным вектором проектирования зарубежного университетского образования.

Во многих развитых странах стратегии по внедрению и функ­ционированию молодежного предпринимательского образования в учебных заведениях уже давно приняты и успешно функ­ционируют. Например, в Дании еще в 2006 году занялись развитием предпринимательского сообщества. Поддержка преподавателей в обучении предпринимательству является одной из главных задач Датского фонда предпринимательства. А азам бизнеса там обучают с детского сада.

Нам стоит обратить внимание на зарубежный опыт, однако просто копировать готовые решения недостаточно. Стратегия – это только первый шаг, ее нужно адаптировать к нашей реальнос­ти, внедрять на местах, корректировать в процессе.

– Бизнесом хотят и начинают заниматься многие, но далеко не у всех получается. Люди терпят неудачу и навсегда уходят из предпринимательства, а все из-за того, что просто не были готовы к этой деятельности...

– Поэтому выпускник XXI века должен, помимо общего образования, получить и профильные знания, и бизнес-навыки. Так ему будет проще выбрать профессию. А это во многом снимает проблемы безработицы и занятости населения.

Применение на занятиях деловых экономических и ролевых игр, кейсов, ситуационных задач формирует у ученика умение действовать в нестандартных ситуациях, готовность к риску и принятию быстрых решений. Написание бизнес-планов помо­гает проявить идеи, креативность и творческий подход.

Преподаватели «Основ предпринимательства и бизнеса» воспитывают в школьниках активную жизненную позицию, умение принимать осознанные решения, оценивать риски, брать на себя ответственность. Эти качества, несомненно, помогут будущим предпринимателям. Ведь в этом и состоит одна из главных человеческих потребностей – зарабатывать на жизнь.

Кроме того, столкнувшись с жизненными проблемами, предприниматель не теряется, а знает, что делать. Такой подход к жизни учащиеся и должны перенимать.

– Айгуль Сапаргалиевна, вы уже несколько лет занимаетесь предпринимательским образованием молодежи. Причем стремитесь не просто усовершенствовать учебные программы, но и добиваетесь кардинальных изменений в образовательной системе. Что уже удалось сделать и в чем есть трудности?

– Хочу сказать, что это лишь проявление моей гражданской активности, а не основная профессиональная деятельность. Наша авторская группа с 2018 года занимается продвижением образования в области развития предпринимательского мышления, которое, как я уже говорила, способствует ликвидации иждивенчества, помогает подрастающему поколению сформировать твердые лидерские позиции.

Нами разработана учебная программа «Основы предпринимательства и бизнеса», которая прошла экспертизу и была утверж­дена приказом министра образования и науки еще в 2018 году.

В 2019–2021 годах при поддерж­ке МОН РК и НПП «Атамекен» проведены курсы повышения квалификации по этой дисциплине для учителей более пяти тысяч общеобразовательных школ и преподавателей свыше 1 700 колледжей и университетов. Наш курс был рекомендован для школьной прог­раммы и до сих пор в качестве элективного, на выбор, ведется во многих учебных заведениях.

В рамках создания экосистемы предмета разработаны учебные пособия, методические руководства для учителей, Словарь предпринимателя, в том числе с финансовой терминологией на казахском языке, созданы видео­уроки. То есть солидное начало было положено. Но на сегодняшний день уровень преподавания «Основ предпринимательства» очень низкий, потому что никто не заинтересован в обратном.

Мне как автору программы приходится обращаться к бизнесу, который по большому счету всегда готов помогать в благих начинаниях. Но, повторюсь, нужны комплексная стратегия и политическая воля для дальнейшего развития проекта.

А в его эффективности и ак­туальности, думаю, сомнений нет. Только в обществе с высоким уровнем предпринимательского образования формируется инновационная экономика.

В апреле 2023 года авторской группой, разработавшей курс «Основы предпринимательства и бизнеса», создан фонд «Тәлімгер» с целью помощи педагогам, прошедшим обучение этой дисцип­лине. Мы не могли оставить их без поддержки. За нами – тысячи преподавателей, которые вложили свои усилия, знания и энтузиазм в этот процесс.

Сегодня в рядах фонда «Тәлімгер» – профессионалы из разных сфер: преподаватели и административные работники, которые знают образовательную систему изнутри, предприниматели с реальным опытом в бизнесе, исследователи, которые глубоко погружены в научное изучение мира молодежного предпринимательства, и специа­листы, успешно реализовавшие крупные страновые проекты. Такой симбиоз компетенций позволяет нам взглянуть на проблему с разных сторон, обеспечивая глубокое понимание и эффективные решения.

С августа 2023 года с проектом «Финансовая грамотность зав­трашнего дня» мы участвовали в программе партии «Amanat» «Қарызсыз қоғам», которую тоже высоко оценил Глава государства. В рамках программы форми­руется личная финансовая ответственность каждого участника за себя и своих близких, культура планирования финансовых расходов.

А по завершении проекта вновь говорилось о том, что планируется­ обучение основам финансовой грамотности со школьной скамьи. И в этом мы можем оказать неоценимую помощь, так как располагаем всем необходимым, включая обученных педагогов.

Тем не менее сейчас эти педагоги ощущают, что их оставили без внимания. Если мы не воспользуемся их мощью и опытом, если не прислушаемся к их потребностям и не предоставим им необходимые ресурсы для дальнейшей работы, мы рискуем потерять ценный опыт и вновь отложить воспитание новой волны предпринимателей на не­определенный срок.

И здесь нужно движение не только со стороны государства, которое уже создало экосистему в силу своих возможностей. В развитие человеческого капитала, а именно об этом идет речь, активно должен вкладываться­ сам бизнес. Как обучает он своих рабочих, «продажников», топ-менеджеров, так и должен сегодня помочь обучать педагогов, которым, в свою очередь, предстоит воспитывать в детях предприим­чивость и конкурентоспособность.

И такие предприниматели, которые, понимая сложности и ограничения госструктур, готовы вложить свои ресурсы и энергию, чтобы дать этому движению второе дыхание, есть. Есть понимание того, что сегодняшние инвестиции могут принести плоды в виде сильной экономики, активного предпринимательства и успешной молодежи. Это стратегический шаг в интересах всего бизнес-сообщества и нации в целом. А ведь о формировании нового качества нации как раз и говорит Президент.

– Каковы ваши планы на ближайшую перспективу?

– Программа фонда «Тәлімгер» продолжит охватывать преподавателей предмета «Основы предпринимательства и бизнеса», учащихся 10–11-х классов и студентов колледжей. Наши цели те же – улучшение качества в сфере предпринимательского образования путем обучающих курсов для учителей, активизация и поддержка их инициатив, создание профессионального сообщества педагогов в области развития предпринимательских навыков с разработкой и наполнением собственного сайта.

Следующим важным направлением работы фонда является развитие национального контента в сферах экономики и предпринимательства. В перспективе – работа над созданием экосистемы предпринимательского образования через организацию цент­ров развития предпринимательских навыков «Бала business», предположительно, в средних школах четырех областей – Туркес­танской, Мангис­тауской, Абай и Улытау.

В таких центрах, как мы планируем, можно будет определять наклонности и предпринимательские способности детей в возрасте от 11 до 18 лет и развивать их профессиональные и гибкие навыки (hard skills и soft skills), лидерские качества, дизайн-мышление. Это пространство может использоваться для подготовки к конкурсам, проведения семинаров, тренингов или гостевых лекций для учеников, учителей и родителей, выступать как бизнес-инкубаторы. В свободном доступе будет биб­лиотека мотивационной бизнес-литературы.

На начальном этапе это будут просто отдельные школьные кабинеты. Но в идеале мы мечтаем о том, чтобы открывались предпринимательские классы или даже целые школы по аналогии с классами и школами физико-математического, линг­вистического или химико-биологического направления. Но это дело не ближайшего будущего.