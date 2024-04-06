Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

В штате Нью-Джерси дважды за сутки произошли подземные толчки, их максимальная магнитуда составила 4,8, передает Kazpravda.kz

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На восточном побережье США в штате Нью-Джерси в пятницу, 5 апреля, произошло два землетрясения за сутки. Магнитуда первых толчков, которые произошли примерно в 10.23 по местному времени, составила около 4,8, следует из данных Национальной геологической службы США (USGS).

Землетрясение ощущалось в нескольких прибрежных городах от Филадельфии до Бостона, в том числе и в Нью-Йорке, сообщает Дойче Велле.

Землетрясения на восточном побережье США - относительно редкое явление, отмечают СМИ. Однако последние толчки стали самыми ощутимыми в регионе с 1983 года, когда землетрясение магнитудой 5,1 произошло в городке Ньюкомб на севере штата.

Самым же сильным землетрясением на восточном побережье США в последние десятилетия были толчки, наблюдавшиеся в 2011 году в Виргинии - их магнитуда достигала 5,9.