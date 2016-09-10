​Ближе станут города

В Историческом архиве Омской области проходит выставка «Астана – сердце Евразии», организованная Государственным архивом Астаны и посвященная 25-летию образования СНГ.

На вернисаже собравшихся приветствовали консул Респуб­лики Казахстан в Омске Эльдар Кунаев, вице-министр культуры Омской области Людмила Чекалина, директор Госархива Астаны Балкия Баймаганбетова. Праздничное настроение создали национальные музыкальные коллективы омского Дома дружбы и казахской диаспоры региона. Особенно запомнились мастерская игры на домбре и обряд шашу.

В экспозиции более 100 экс­понатов. Каждый из разделов отражает важные вехи становления и развития Акмолин­ска – Целинограда – Акмолы – Астаны начиная с 1830-х годов. Так, фотоматериалы и документы рассказывают об освоении целины: представлены указы и постановления, заявления первоцелинников, черно-белые снимки прибывших в Акмолинск, фотографии застройки города в 60-е годы.

Отдельный раздел выставки посвящен переносу столицы из Алматы. Посетители знакомятся с генпланом, материалами о ходе застройки главного города страны, презентации. И всех приводят в восхищение фото­графии современной Астаны – ее архитектурных сооружений, проспектов, парков.

Не меньший интерес вызывают первые казахстанские денежные банкноты, юбилейные монеты из коллекции отечественных нумизматов, почтовые марки из собраний казахстанских филателистов. Изюминкой выставки, по мнению зрителей, стали предметы декоративно-прикладного искусства, образцы быта казахов прошлых веков: национальная одежда, утварь, музыкальные инструменты, панно, а женщин привлекли изысканные авторские ювелирные украшения.

Выставка «Астана – сердце Евразии» продлится до 26 сентября. Подобные проекты, как отмечают казахстанские и российские архивисты, способствуют укреплению дружеских связей между нашими странами, сближают города и народы.