Общество
Блокпосты установят в ВКО с 1 ноября
Айдана Демесинова
С 1 ноября в Восточно-Казахстанской области установят блокпосты, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Минздрава, за сутки по региону было зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.

"Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также непрекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами. В этой связи по согласованию с Правительством с 1 ноября на территории ВКО будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блокпостов на внешних границах области", - сообщил и.о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгышбаев.

Он отметил, что в сложившейся эпидситуации руководством региона будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения Усть-Каменогорска и области. Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы.

"Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введенных карантинных мер", - добавил Тунгышбаев.

Новое постановление будет опубликовано в ближайшее время.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Новые знания и инновационные технологии
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Общество
О погоде по Казахстану на 16-18 июня рассказали синоптики
Президент , Общество
Кто вошёл в состав Национального курултая при Президенте РК
Общество , В мире , COVID
Грузия отменила все ограничения для туристов
Общество
Повысить стипендии студентам планируют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]