Блокпосты установят в ВКО с 1 ноября

С 1 ноября в Восточно-Казахстанской области установят блокпосты, сообщает Kazpravda.kz.
По данным Минздрава, за сутки по региону было зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.
"Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также непрекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами. В этой связи по согласованию с Правительством с 1 ноября на территории ВКО будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блокпостов на внешних границах области", - сообщил и.о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгышбаев.
Он отметил, что в сложившейся эпидситуации руководством региона будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения Усть-Каменогорска и области. Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы.
"Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введенных карантинных мер", - добавил Тунгышбаев.
Новое постановление будет опубликовано в ближайшее время.