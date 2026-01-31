Более 1 000 единиц спецтехники убирают снег в Астане

Общество,Погода
Коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Снег из города вывозится и днем, и ночью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

За минувшую ночь с территории города 634 рейсами на специальные полигоны было вывезено более 9,8 тысячи кубометров снега.
С утра 30 января в снегоуборочных работах задействованы 3 135 дорожных рабочих и 1 124 единицы спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из города на снежные полигоны 239 285 рейсами вывезли 3 млн 332 тыс. 994 кубометра снега.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно.

Вместе с тем отметим, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

 

