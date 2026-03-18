Более 1 400 человек призовут на воинскую службу из Астаны

Армия
71

Из них 788 - в Вооруженные Силы, 450 - в Национальную гвардию, 120 - в Пограничную службу КНБ, а также в другие структуры.

Фото: акимат Астаны

С марта текущего года в Казахстане начат весенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Из Астаны в воинские части планируется направить свыше 1400 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

«Из Астаны в воинские части будет направлено свыше 1 400 человек, из них 788 - в Вооруженные Силы, 450 - в Национальную гвардию, 120 - в Пограничную службу КНБ, а также в другие структуры. Организация призыва осуществляется в соответствии с действующим законодательством и находится на контроле местных исполнительных органов», - сообщили представители Департамента по делам обороны.

Как отметили спикеры, в условиях повсеместной цифровизации местные органы военного управления также активно внедряют современные технологии. С 2020-го года Министерством обороны внедрена новая информационная система для ведения воинского учета, на базе которой с 2023 года реализуется проект «Smart военкомат».

Проект представляет собой комплекс цифровых решений, направленных на автоматизацию процессов и максимальное сокращение участия граждан и организаций при исполнении обязанностей, связанных с воинским учетом.

Для повышения привлекательности службы государством предусмотрен ряд социальных гарантий и мер поддержки. В их числе  предоставление отсрочек по кредитам на период службы, возможность поступления в высшие учебные заведения на грант без сдачи ЕНТ, а также функционирование цифровой платформы «Сарбаз», содействующей обучению и распределению военнослужащих.

«С 2023 года более 8 тысяч военнослужащих поступили в вузы без сдачи ЕНТ, из них 3300 - в 2025 году. Кроме того, свыше 20 тысяч человек получили кредитные каникулы на общую сумму около 8,8 млрд тенге. Во время прохождения службы военнослужащие имеют возможность получить востребованные профессии в учебных центрах Вооруженных Сил. По итогам обучения им выдаются соответствующие сертификаты, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда и способствует успешной адаптации в гражданской жизни», - отметили в Департаменте по делам обороны.

#Астана #армия #призыв

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]