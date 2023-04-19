Более 10 тысяч специалистов ежегодно будут готовить в казахстанских колледжах по заказу предприятий

В казахстанских колледжах началась целевая подготовка кадров по заявкам предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Об этом стало известно на совместном совещании Министерства просвещения с представителями заинтересованных госорганов, отраслевых ассоциаций, руководителями предприятий строительной отрасли, местными исполнительными органами и руководителями организаций технического и профессионального образования по вопросам обеспечения строительной отрасли страны квалифицированными кадрами.

По словам вице-министра просвещения Едиля Оспана, на сегодня подготовка кадров для строительной отрасли ведется в 224 колледжах страны. В них обучаются около 22 тысяч человек, из них 88% – по государственному образовательному заказу.

«Ежегодно на строительные специальности поступают около 8 тысяч человек, трудоустраиваются 60-65% выпускников. Важно отметить, что сегодня мы предоставляем колледжам академическую самостоятельность, которая дает возможность совместно с работодателями разрабатывать образовательные программы на основе профстандартов и требований рынка.

Также началась целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. Всего в 2022 году по заявкам предприятий принято 7 727 человек, из них 2 250 по строительным специальностям. В целом объем целевой подготовки кадров будет ежегодно увеличиваться до 10 тысяч абитуриентов», – отметил вице-министр.

При Министерстве просвещения будет создана диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов по подготовке кадров для выработки и принятия соответствующих решений, добавили в ведомстве.