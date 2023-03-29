Более 100 детей получили травмы при ДТП за 2 месяца в Алматы

За 2 месяца текущего года на дорогах Алматы с участием детей зарегистрировано 95 ДТП, в результате чего 1 ребенок погиб и 107 – травмированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«Согласно аналитическим данным, чаще всего дети травмируются при переходе проезжей части – 60 ДТП, вследствие наезда на препятствие - 3 ДТП, в результате столкновения транспортных средств 26 ДТП и др.

Вместе с тем, по причине превышения скоростного режима зафиксировано 20 ДТП, в которых пострадали дети, из-за нарушений правил маневрирования – 48 ДТП, вследствие непредставления преимущества движения пешеходам – 21 ДТП, в результате нарушений правил проезда перекрестка – 6 ДТП», – рассказали в полиции.

Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте 16-17 лет (30 ДТП), 12-13 лет (13 ДТП), 10-11 и 14-15 лет (11 ДТП).

Что касается времени суток, в которое чаще всего происходят ДТП с участием детей, то 60 инцидентов произошли с 06.00. до 18.00, 27 – с 18.00. до 24.00, еще 8 – в период с 24.00 до 06.00.

«Больше всего ДТП с участием детей зафиксировано во вторник (18 ДТП), в пятницу (16 ДТП), в понедельник и среду (по 13 ДТП).

Вместе с тем, полиция Алматы напоминает, что четкое знание и неукоснительное соблюдение требований ПДД – залог безопасности и здоровья Вашего ребенка!» – обратились полицейским к жителям Алматы.