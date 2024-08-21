Более 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане

Хищение бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской области, выявило Агентство по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz

В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге.

Сообщается, что должностные лица Центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО создали схему хищения бюджетных средств. Деньги направлялись в виде зарплаты лицам, фиктивно работающим на данных предприятиях.