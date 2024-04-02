Более 1100 солдат и курсантов Нацгвардии и 50 единиц техники приняли участие в противопаводковых мероприятиях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Личный состав воинской части 5517 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК в количестве более 60 военнослужащих и 2 единиц спецтехники принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Асан, на расстоянии 7 км от места постоянной дислокации воинской части.

В Актюбинской области военнослужащие воинской части 6655 (г. Актобе) в четыре смены по 50-150 человек с 17 единицами техники привлечены к организации службы в поселок Кирпичный.

На востоке страны в поселке Шолаксор Актогайского района река Селеты вышла из русла со скоростью 50 кубометров в секунду. В связи с этим военнослужащие воинской части 5512 Национальной гвардии в экстренном порядке направились в район, чтобы помочь населению и предотвратить наводнение. Столько же людей и машин из павлодарского полка были задействованы для проведения противопаводковых мероприятий в населенном пункте Жалаулы, на удалении 210 км от постоянного места дислокации. Гвардейцы строят дамбы против талых вод и предпринимают все возможные меры, чтобы предотвратить наводнение.

Военнослужащие воинской части 5516 города Темиртау в количестве свыше 125 человек и 6 единицами техники принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Чкалово и поселке Заречный.

Личный состав костанайского полка Национальной гвардии в количестве 100 военнослужащих и 8 единиц техники, а также подразделения воинской части 6637 (г. Петропавловск) в количестве 50 военнослужащих и 7 единиц техники совершили марш для проведения противопаводковых мероприятий в административном центре Джангельдинского района Костанайской области селе Торгай. Кроме того, военнослужащие воинской части 6697 в количестве двадцати человек и одной специальной машины приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий непосредственно в самом областном центре – городе Костанай. К слову, на сегодняшний день в Костанайской области имеются 15 переливов на автодорогах республиканского, областного и местного значения.

В Карагандинской области с начала паводкового периода в проведении противопаводковых мероприятий плечом к плечу с личным составом ДЧС участвуют личные составы РгК «Орталық» Национальной гвардии, регионального командования «Астана» Министерства обороны РК, а также сотрудники областного Департамента полиции.

В связи с увеличением сбросов с крупных водохранилищ Карагандинской области (Самаркандское, Интумакское, Шерубай-Нуринское) в 28 населенных пунктах Абайского, Бухар-Жырауского и Нуринского районов, расположенных ниже водосброса, проводятся мероприятия по укреплению валов и укладке мешкотары. Для этого были подключены около 50 военнослужащих и 4 единицы спецтехники воинской части 5451 города Караганда.

В целях недопущения подтопления жилых массивов было откачено порядка 19337 м3 талых вод. В населенных пунктах продолжается укладка мешкотары и возведение валов.

В рамках противопаводковых мероприятий свыше 100 курсантов Академии Национальной гвардии выехали в село Прибрежное для оказания помощи населению. Военнослужащие наполняют мешки инертным материалом.

«Одной из задач, возложенных на военнослужащих Национальной гвардии, является участие личного состава в ликвидации чрезвычайных последствий техногенного, природного, социального характера. Курсанты готовы в любой момент оказать помощь нашему народу», – отметил заместитель командира 2-го учебного батальона по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Алимжан Тасмагамбетов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в посёлке проводится уборка снега и чистка арыков. За истекшие сутки, гвардейцы наполнили и уложили около 2000 мешков с глиной.

В целом, продолжается работа по защите населения и территории от наводнений. Важно подчеркнуть, что усилия военнослужащих и других служб направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение общей безопасности в регионах.