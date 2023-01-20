Более 12 млн тенге получил сообщивший о коррупции казахстанец

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Житель Атырауской области получил более 12 млн тенге за сообщении о коррупции экс-заместителя акима области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.  

 

Фото: Kazpravda.kz

Житель Атырауской области получил вознаграждение в 12,2 млн тенге за содействие в изобличении экс-заместителя акима области. Это 10% от общей суммы взятки. 

Всего в 2022 году поощрены 134 казахстанца на 40,6 млн тенге. При этом самые большие разовые выплаты получили жители Атырауской и Кызылординской областей. 

"Согласно правилам поощрения граждан, содействующих раскрытию коррупционных преступлений, выплаты производятся после вынесения судебного приговора в отношении лиц, о которых сообщают граждане. Вместе с тем Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей. С 3 января текущего года данная категория попадает под программу защиты свидетелей", – акцентировали в Антикоре. 

Сообщить о коррупционном факте может любой казахстанец в колл-центр Антикора по телефону 1424 или, посетив Antikor Ortalygy, которые открыты в будни с 9:00 до 17:00 в каждом территориальном департаменте.

В 2022 году в колл-центр ведомства поступило более 27 тысяч звонков, из них 233 по фактам коррупционных правонарушений. Досудебные расследования начаты по 37, в суд направлено 18, по ЕРДР прекращено 20, по подведомственности направлены 25, поделились статистикой борцы с коррупцией.

Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

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