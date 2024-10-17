Более 12 млрд тенге возместили жертвам финпирамид в Казахстане

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодя возмещено более 12 млрд тенге.

В Алматы окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic. Мошенники представлялись держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, к деятельности которого фактически не имели отношения.

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.

Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отметим, что АФМ проводит анализ соцсетей. В этом году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.

АФМ запустило телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.