При координации прокуратуры полицейские выявили в регионе несколько фактов незаконного оборота наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, в Тюлькубасском районе на автотрассе «Алматы - Шымкент» в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два гражданина с более чем 12 тысячами таблеток наркотического препарата «Трамадол». В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Также в Кентау задержали подозреваемого, занимавшегося раскраской граффити с незаконной рекламой синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 ст. 299-1 УК РК «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Кроме того, оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в Жетысайском районе отец и сын незаконно выращивали наркотики «Мак». В ходе обыска жилых домов подозреваемых обнаружено 1 882 куста наркотического растения «Мак», а также незарегистрированные пистолеты марки «Макаров» и пневматические пистолеты. По данному факту начато расследование по ч. 2 ст. 300 УК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Сотрудники надзорного органа предупредили о том, что хранение, употребление и распространение наркотических средств строго запрещено законом. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.