Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области

1237 заявлений поступило за два дня в комиссии по оценке материального ущерба от паводка в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Актюбинской области

В Актюбинской области угроза подтопления населенных пунктов еще не снята. Штаб по ликвидации последствий наводнения под председательством акима области Асхата Шахарова продолжает работу.

«Специальные комиссии, созданные для подсчета материального ущерба, приступили к приему заявок в Айтекебийском, Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском районах и в городе Актобе. За два дня в комиссии поступило 1237 заявлений на возмещение материальных потерь. Больше всего - от жителей Алматинского района г. Актобе (732)», - говорится в пресс-релизе.

Заявления от пострадавших принимаются в эвакуационных пунктах при школах, в акиматах районов.