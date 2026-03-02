Фото: КТЖ

На сегодняшний день в рамках встреч с экспертами и лидерами мнений разъяснениями охвачено уже более 12 тысяч работников стальной магистрали по всей стране.

Главная цель мероприятий - детальное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию, касающихся усиления социальных гарантий, защиты прав трудящихся и обеспечения безопасных условий труда. Железнодорожники получают исчерпывающие ответы на вопросы о том, как обновленный Основной закон повлияет на стабильность отрасли и благосостояние каждого гражданина.

Информационно-разъяснительная работа продолжается и охватит все линейные подразделения и отдаленные станции, чтобы каждый сотрудник КТЖ смог сделать осознанный выбор в день голосования.