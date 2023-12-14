Более 120 обогревательных пунктов заработали на казахстанских дорогах

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По информации Министерства транспорта, на сегодня для обеспечения зимнего содержания задействовано 1033 единицы снегоуборочной техники, а также арендуется порядка 218 единиц дополнительной техники для обеспечения надежности и эффективности в зимних условиях.

«Сегодня 515 производственных баз, включая обогревательные пункты, котельные, гаражи, стоянки и склады, готовы к работе. Всего по стране имеется 121 обогревательный пункт, оснащенные необходимым оборудованием, предназначенным для пользователей, оказавшихся в трудной ситуации. Эти пункты оснащены своей кухней, комнатами отдыха для пользователей и теплыми боксами для транспорта. Поэтому, на дороге советуем следить за вывесками с надписью «Дорожно-эксплуатационный участок», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что у оставшихся на дороге есть возможность позвонить в круглосуточный call-центр по номеру 1403.