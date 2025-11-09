В столице продолжается бесперебойная работа по очистке территорий от снега и наледи, передает Kazpravda.kz
Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
В ночь на 9 ноября в снегоуборочных работах в Астане были заняты более 800 дорожных рабочих и 1220 единиц спецтехники.
За сегодняшний день на спецполигоны из города вывезено свыше 17 тысяч кубометров снега или 1349 грузовика снега.
Всего с начала зимнего периода вывезено 67002 тысячи кубометров снега, что составляет объем 5404 грузовиков.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.