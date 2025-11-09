Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в Астане

Столица
8

В столице продолжается бесперебойная работа по очистке территорий от снега и наледи, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В ночь на 9 ноября в снегоуборочных работах в Астане были заняты более 800 дорожных рабочих и 1220 единиц спецтехники.

За сегодняшний день на спецполигоны из города вывезено свыше 17 тысяч кубометров снега или 1349 грузовика снега.

Всего с начала зимнего периода вывезено 67002 тысячи кубометров снега, что составляет объем 5404 грузовиков.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

#Астана #снег #уборка

