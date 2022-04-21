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Более 1200 встреч в регионах провели члены фракции «AMANAT» Мажилиса Парламента

В рамках выездной работы в регионах по разъяснению законодательной деятельности Парламента, депутаты – члены Фракции партии «AMANAT» посетили 766 населенных пунктов, проведя более 1 200 встреч.

Об этом на пресс-конференции в новом пресс-центре партии «AMANAT» рассказали народные избранники Альберт РауЖулдыз СулейменоваЕкатерина Смышляева и Берик Оспанов

Глава государства, Председатель партии К.К. Токаев на внеочередном XXI Съезде партии особо отметил важность живых встреч депутатов с гражданами. «Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями; регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах; депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей» - подчеркнул Глава государства.

 

Помимо разъяснительной работы, депутаты проводили личные приемы граждан совместно с представителями местных исполнительных органов. Всего было рассмотрено более 2,5 тысяч обращений, из которых 321 сразу же были решены положительно.  

 В целом, по итогам встреч было выявлено 1 209 проблемных вопросов. Больше всего жалоб и обращений граждан касались социальной сферы, а именно здравоохранения, образования, социальной защиты и охраны труда.  

Также гражданами поднимались вопросы поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, развития инженерной инфраструктуры и др.

«К примеру, жители отдаленных сел обратились с просьбой вернуть проект «Медицинский поезд». Для того, чтобы пройти профосмотр или серьезное обследования сельчанам нужно ехать в райцентр. А ввиду больших расстояний, качества дорог и возможностей граждан, в районный центр может поехать не каждый. Депутаты с правительством провели работу и уже в мае 2022 года будет запущен медицинский поезд», - отметила Екатерина Смышляева

«К нам обращались педагоги-авторы учебников, коллективы школ и родители по качеству учебной литературы в школах. Возможность выбора была заявлена, но не было законодательного механизма. Депутаты внесли соответствующие поправки в закон и сейчас он находится на рассмотрении в Сенате» - подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Жители сел также обращались к депутатам по вопросу доступа к питьевой воде.

«Мы провели анализ. Дошли до каждого села. Согласно рекомендациям депутатов Фракции, в перечень объектов по водоснабжению Министерством добавлены 82 новых проекта», - сказал Альберт Рау.

Все вопросы были сведены в аналитическую записку и направлены в Правительство. В ходе пленарного заседания 6 апреля вице-премьер Ералы Тогжанов отчитался по итогам рассмотрения части проблем. По всем вопросам, которые не были рассмотрены в ходе пленарного заседания работа с Правительством продолжается.

 

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