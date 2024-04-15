Более 13 тысяч человек погибли в Судане за год конфликта

Свыше 30 тысяч пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«С 15 апреля в результате боев в Хартуме и остальных провинциях Судана погибли более 13 тысяч человек, пострадали свыше 30 тысяч», - сказал министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим, охарактеризовав происходящее как крупнейшую катастрофу в истории страны.

По его словам, в столичной провинции Хартум более 70% больниц и медицинских учреждений вышли из строя из-за обстрелов со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования).

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.