Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 202 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным министерства, 45,6% кандасов, прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 42,3% – из КНР, 4,1% – из Туркменистана, 2,9% – из Монголии, 2,6% – из России и 2,5% – из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершенолетние – 33,9% и пенсионеры – 8,5%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,2% имеют высшее образование, 28,2% - среднее специальное образование, 50,5% - общее среднее образование и 6,1% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 ноября 2025 года в регионы расселения переселено 1 942 кандаса. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг). С начала года различные меры поддержки были оказаны 1 010 кандасам. В частности, 313 человек были трудоустроены на постоянную работу», – говорится в информации Минтруда.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью, добавили в министерстве.