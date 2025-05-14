В городе до сих пор не было сборника, который бы облегчил путешественникам-гурманам знакомство с кулинарными традициями страны, если не считать включение ряда алматинских ресторанов в престижные международные рейтинги

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Алматы вышло в свет специализированное издание, объединившее информацию о заведениях общественного питания с оригинальной и аутентичной кухней, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Путеводитель вышел по инициативе Almaty Tourism Bureau, чтобы наиболее полно представить возможности Алматы как гастрономической столицы региона. В нем можно найти рестораны и кафе, специализирующиеся на казахской кухне и на приготовлении традиционных блюд народов Казахстана.

Отдельный раздел посвящен заведениям, где представлена международная гастрономия, но в ее авторском прочтении.

В гастрогид вошли более 140 учреждений общественного питания, предлагающие блюда по уникальным рецептам и особые кулинарные впечатления. Главными критериями отбора служили уровень популярности и рейтинги, тематика и качество кухни, а также концептуальные решения и атмосфера каждого заведения.

В сборник включены и маршруты по стритфуду и барам. Здесь же находится список специалитетов — уникальных блюд, которые можно отведать только в Алматы, и перечень фуд-сувениров на память о путешествии в Казахстан.

Для полноты гастрономических переживаний гости мегаполиса смогут принять участие в специально разработанных маршрутах и сценариях, они помогут получить более полный гастрономический опыт. Тематические туры ознакомят туристов с историей Алматы через еду, с интернациональной кухней, предложат уникальные походы на ужин в горы, по другим фотогеничным локациям, по заведениям с музыкальным и арт-уклоном.

Сборник вышел на трех языках: казахском, русском и английском. Печатная версия гида будет раздаваться гостям в турофисах и на пограничном контроле. Доступна его электронная версия.

