Более 1400 неформальных лидеров среди подростков взяты на учет полиции

В МВД пересмотрели подходы к защите прав несовершеннолетних. Об этом на еженедельном брифинге сообщил начальник управления комитета адмполиции МВД Асет Оспанов, передает Kazpravda.kz

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Теперь, по его словам, за каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные, которые выявляют и пресекают противоправные действия среди учащихся.

– С начала учебного года установлено более 1400 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Все они взяты на контроль органов внутренних дел. Кроме того, пресечено 40 фактов вымогательства со стороны несовершеннолетних, – сообщил спикер.

Для выявления фактов насилия над детьми разработан пошаговый алгоритм действий полиции, согласно которому при обходе адмучастка, проведении подворного обхода особое внимание обращается на семьи, в которых дети проживают с отчимами и мачехами.

В декабре прошлого года совместно с госорганами была утверждена специальная методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним подвергшимся насилию, травле, кибербуллингу.

При акиматах регионов сформированы межведомственные мобильные группы для выявления и реагирования на насилие над детьми. В них входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, социальной защиты населения, участковые инспекторы полиции.

Оперативный обмен информацией производится с помощью ватсап-чатов.

– Выявлено более 2 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информация о которых направлена в заинтересованные госорганы. Поставлено на профилактический учет более 6 тыс. родителей, неисполняющих обязанности по воспитанию детей. В отношении них рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 600 человек лишено и 340 ограничено в родительских правах, за неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено более 12 тыс. человек, – отметил Асет Оспанов.

Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности детей, постоянно проводятся лекции в школах с учениками и их родителями.

По словам спикера, с Минпросвещения достигнута договоренность о проведении сотрудниками полиции в школах правовых уроков. Также начальники департаментов полиции регулярно проводят занятия с учащимися школ и колледжей на правовую тематику.