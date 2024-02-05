Более 1400 неформальных лидеров среди подростков взяты на учет полиции

В МВД пересмотрели подходы к защите прав несовершеннолетних. Об этом на еженедельном брифинге сообщил начальник управления комитета адмполиции МВД Асет Оспанов, передает Kazpravda.kz
Теперь, по его словам, за каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные, которые выявляют и пресекают противоправные действия среди учащихся.
– С начала учебного года установлено более 1400 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Все они взяты на контроль органов внутренних дел.
Кроме того, пресечено 40 фактов вымогательства со стороны несовершеннолетних, – сообщил спикер.
Для выявления фактов насилия над детьми разработан пошаговый алгоритм действий полиции, согласно которому при обходе адмучастка, проведении подворного обхода особое внимание обращается на семьи, в которых дети проживают с отчимами и мачехами.
В декабре прошлого года совместно с госорганами была утверждена специальная методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним подвергшимся насилию, травле, кибербуллингу.
При акиматах регионов сформированы межведомственные мобильные группы для выявления и реагирования на насилие над детьми. В них входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, социальной защиты населения, участковые инспекторы полиции.
Оперативный обмен информацией производится с помощью ватсап-чатов.
– Выявлено более 2 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информация о которых направлена в заинтересованные госорганы. Поставлено на профилактический учет более 6 тыс. родителей, неисполняющих обязанности по воспитанию детей. В отношении них рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 600 человек лишено и 340 ограничено в родительских правах, за неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено более 12 тыс. человек, – отметил Асет Оспанов.
Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности детей, постоянно проводятся лекции в школах с учениками и их родителями.
По словам спикера, с Минпросвещения достигнута договоренность о проведении сотрудниками полиции в школах правовых уроков. Также начальники департаментов полиции регулярно проводят занятия с учащимися школ и колледжей на правовую тематику.