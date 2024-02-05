Более 1400 неформальных лидеров среди подростков взяты на учет полиции

Общество
124
Гульмира Кунапия
корреспондент

В МВД пересмотрели подходы к защите прав несовершеннолетних. Об этом на еженедельном брифинге сообщил начальник управления комитета адмполиции МВД Асет Оспанов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь, по его словам, за каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные, которые выявляют и пресекают противоправные действия среди учащихся.

– С начала учебного года установлено более 1400 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Все они взяты на контроль органов внутренних дел.

Кроме того, пресечено 40 фактов вымогательства со стороны несовершеннолетних, – сообщил спикер.

Для  выявления фактов насилия над детьми разработан пошаговый алгоритм действий полиции, согласно которому при обходе адмучастка, проведении подворного обхода особое внимание обращается на семьи, в которых дети проживают с отчимами и мачехами.

В декабре прошлого года совместно с госорганами была утверждена специальная методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним подвергшимся насилию, травле, кибербуллингу.

При акиматах регионов сформированы межведомственные мобильные группы для выявления и реагирования на насилие над детьми. В них входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, социальной защиты населения, участковые инспекторы полиции.

Оперативный обмен информацией производится с помощью ватсап-чатов.

– Выявлено более 2 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информация о которых направлена в заинтересованные госорганы. Поставлено на профилактический учет более 6 тыс. родителей, неисполняющих обязанности по воспитанию детей. В отношении них рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 600 человек лишено и 340 ограничено в родительских правах, за неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено более 12 тыс. человек, – отметил Асет Оспанов.

Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности детей, постоянно проводятся лекции в школах с учениками и их родителями.

По словам спикера, с Минпросвещения достигнута договоренность о проведении сотрудниками полиции в школах правовых уроков. Также начальники департаментов полиции регулярно проводят занятия с учащимися школ и колледжей на правовую тематику.

#полиция #подростки #преступления #профилактика #учет

Популярное

Все
Ангелина пополнила коллекцию поясов
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Сотни тысяч гектаров земли возвращены государству в Туркестанской области
Головокружение от… высоток
На востоке страны ввели режим повышенной готовности к паводкам
760 млн тенге задолжали костанайцы коммунальным предприятиям за их услуги
Бьет – значит не любит!
В нескольких районных отделах образования в Туркестанской области выявлены многомиллионные хищения
Евразийский формат «цифровой повестки»
«Нацфонд – детям»: что нужно знать
Более 100 должностных лиц привлечены к ответственности за многочис­ленные нарушения законодательства о ветеринарии
Искусственный интеллект глазами юристов
О спорте, олигархах и легионерах
От земных проблем до космических высот
Любимец народа
А мы пойдем на север
С надеждой на будущее
Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана
Казахстан впервые завоевал золотую медаль ЧМ по артистическому плаванию
Элемент устойчивого роста
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Главный выбор Казахстана
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Дайте лед!
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
По инициативе Антикора начались разбирательства в ситуации с ненадлежащим оповещением о землетрясении в Алматы
Ужасы наяву: во что превратились теплые остановки в Усть-Каменогорске
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Причины роста детского насилия озвучили в МВД
Бухгалтера отдела образования подозревают в хищении 34 млн …
Экологи назвали причину черного снега в Сатпаеве
Коммунальщики продолжают вывозить снег из Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]