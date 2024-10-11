Более 150 мероприятий пройдут в честь юбилея АНК

В столичном Доме дружбы состоялось расширенное заседание совета АНК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ РК

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК администрации президента РК Марат Азильханов, вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова, председатель комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Галым Шойкин, депутаты Парламента РК, члены Совета АНК, а также представители этнокультурных объединений и общественных структур АНК.

На мероприятии были рассмотрены вопросы реализации поручений главы государства, озвученных на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, в Послании президента народу Казахстана, а также обсуждена работа по подготовке празднования 30-летия АНК в 2025 году.

Заведующий секретариатом АНК Администрации президента РК Марат Азильханов в своем выступлении выразил благодарность активным членам Ассамблеи, которые принимают активно участие в благотворительных акциях АНК. Им также был отмечен ход реализаций 13 специальных проектов АНК, которые способствуют укреплению единства казахстанского общества и формированию правильных ценностных ориентиров у нашей молодежи.

Вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова подробно рассказала о планируемых мероприятиях, посвященных 30-летию АНК в 2025 году. Также она отметила, что в рамках празднования 30-летия Ассамблеи планируется организовать более 150 мероприятий различного формата по всей стране и за рубежом с охватом не менее 1,5 млн человек.

Также членами Совета АНК были утверждены положения о республиканском совете этномедиации АНК, об Ассоциации творческих коллективов АНК, о студенческой АНК, о клубе молодых ученых при научно-экспертном совете АНК и одобрены решения об общественных наградах Ассамблеи.