Молодые казахстанцы прошли краткосрочные курсы, практику и стажировки за границей по направлениям общественного питания, сервиса, IT, энергетики, инжиниринга, дизайна и автомеханики

Фото: пресс-служба Минпрсовещения

Казахстанские колледжи активно развивают международное сотрудничество и академическую мобильность. В 2025 году более 150 студентов из 10 колледжей страны прошли обучение и стажировку за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

Программы реализуются в рамках Дорожной карты по трансформации системы технического и профессионального образования на 2025–2027 годы и Года рабочих профессий.

Основная цель – обмен опытом, освоение современных технологий и повышение конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.

«Казахстанские студенты прошли краткосрочные курсы, практику и стажировки по направлениям общественного питания, сервиса, IT, энергетики, инжиниринга, дизайна и автомеханики в Турции, Китае, Кыргызстане, Франции, Испании, Южной Корее, Узбекистане, Великобритании, Германии и Швейцарии», — сообщил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Академическая мобильность является важным шагом на пути интеграции системы технического и профессионального образования Казахстана в мировое образовательное пространство.