Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
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Вся партия возвращена отправителю, передает Kazpravda.kz
Костанайской областной территориальной инспекцией КГИ в АПК МСХ РК на фитосанитарном контрольном посту «Кайрак», расположенном на приграничной территории с Российской Федерацией 18-19 сентября выявлено 12 нарушений.
В результате проведенных мероприятий, государственными инспекторами по карантину растений был пресечен ввоз 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов.
Составлены административные протоколы. Вся партия картофеля была возвращена отправителю.