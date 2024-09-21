Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России

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Костанайской областной территориальной инспекцией КГИ в АПК МСХ РК на фитосанитарном контрольном посту «Кайрак», расположенном на приграничной территории с Российской Федерацией 18-19 сентября выявлено 12 нарушений.

В результате проведенных мероприятий, государственными инспекторами по карантину растений был пресечен ввоз 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов.

Составлены административные протоколы. Вся партия картофеля была возвращена отправителю.