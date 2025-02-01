Более 1,8 тыс. единиц спецтехники вышли на дневную уборку снега в Астане

Уборка снега в столице ведется круглосуточно и без остановок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Астаны

С утра 1 февраля в уборке снега в столице задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1800 единиц спецтехники.

В ночь с 31 на 1 февраля коммунальные службы вывезли из города около 49 190 кубометров снега 3 744 большегрузными рейсами.

С начала зимнего периода из города на полигоны было вывезено свыше 4 млн 570 тыс. 183 кубометров снега 359 169 рейсами большегрузов.

Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также будут очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, видеонаблюдением и освещением.