Фото: акимат Алматы

В минувшую ночь музеи мегаполиса превратились в пространство живой истории – благодаря театрализованным постановкам и перформансам гостей встречали реформатор казахской письменности Ахмет Байтурсынов, архитектор и автор первого генплана города Верный Поль Гурдэ, первый казахский инженер Мухамеджан Тынышпаев, выдающийся геолог Каныш Сатпаев, оперный тенор Ермек Серкебаев и всемирно известная певица Роза Багланова. Также были представлены образы народных композиторов Курмангазы, Коркыта, Биржана Сала, Дины Нурпеисовой, Жамбыла Жабаева, Акана Сери, а также известных писателей Сабита Муканова и Габита Мусрепова. Особое внимание гостей привлекли ростовые куклы в образе Золотого человека – символа национального достояния Казахстана.

В рамках акции «Ночь в музее-2025» Музей истории Алматы, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа, Дом-музей Ахмета Байтурсынова, Музей Д. А. Кунаева, Мультимедийный центр традиционной музыки, Литературно-мемориальные музеи С. Муканова и Г. Мусрепова посетили более 20 тысяч человек.

В Музее истории Алматы помимо перформанса особый интерес вызвали спектакль «Алматы махаббатым», лекции об археологии и женских образах в истории, а также показ мюзикла, посвященного 100-летию Нургисы Тлендиева. Завершился вечер под открытым небом – кинопоказом и церемонией награждения победителей квеста.

В Доме-музее Ахмета Байтурсынулы прошли лекции алашоведов и театрализованное представление о деятелях движения «Алаш». Литературные музеи Сабита Муканова и Габита Мусрепова стали площадками для спектаклей, викторин и встреч с писателями. Зрители увидели постановки «Мөлдір махаббат» и «Қыз Жібек ариясы». В Мультимедийном центре традиционной музыки состоялся концерт, посвящённый 180-летию Абая Кунанбаева, и лекция на тему «Пять благородных дел», а также была представлена редкая экспозиция, включающая мандолину Шамши Калдаякова.

«Поздравляю всех с Международным днём музеев. Сегодня музеи Алматы стали настоящими центрами притяжения для горожан и туристов – в каждом из восьми музеев подготовлена насыщенная программа. Особенно отрадно видеть, что многие пришли целыми семьями, с детьми и внуками – это и есть преемственность поколений, живой интерес к культуре, искусству и истории. Молодёжь с энтузиазмом участвует в квестах, задаёт вопросы, открывает для себя неизвестные страницы прошлого. Именно такие акции формируют уважение к наследию и воспитывают культурного гражданина», – отметил руководитель Управления культуры Гани Майлыбаев в ходе награждения лучших сотрудников Объединения музеев города Алматы.

В целом в восьми музеях мегаполиса с 18:00 до полуночи прошли экскурсии, мастер-классы по гончарному и изобразительному искусству, созданию музыкальных инструментов, интеллектуальные игры, встречи с писателями и культурологами, а также концертная программа «Алматинский вечер» с участием Еркеша Хасена, Ернара Амандыка, группы «Алатау Серілері», актёров театра «Жаңа ғасыр» и других известных артистов.

Завершением вечера на всех площадках стали церемонии награждения активных участников квеста, праздничные концерты и ночные кинопоказы. В целом акция «Ночь в музее» в Алматы объединила театральное искусство, музыку, науку и технологии, сделав историю доступной и увлекательной для каждого.