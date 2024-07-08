Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры

Культура
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В эти дни в каждом регионе Казахстана прошли различные культурные мероприятия, посвященные Национальному дню домбры. С каждым годом в стране возрастает интерес к древнему музыкальному инструменту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство культуры и информации

Фото: МКИ

Так, в Акмолинской области состоялся праздничный концерт «Домбыра, жүрегіммен үндес едің…».

Гости и жители южной столицы посетили передвижную выставку «Домбыра-асыл қазына», где была представлена коллекция копии домбр выдающихся личностей таких, как Абай Кунанбаев, Дина Нурпеисова, Жамбыл Жабаев, Махамбет Отемисулы и другие.

В Жамбылской области прошли культурные мероприятия и праздничные концерты «Нағыз қазақ - қазақ емес, нағыз қазақ - домбыра».

В восточной части Казахстана стартовал конкурс «Әнші қала», а также прошли тематические ярмарки.

В Мангистауской области состоялся Гала-концерт «Күмбірле қоңыр домбыра», а также прошел круглый стол с участием деятелей культуры.

Одноименное мероприятие «Күмбірле қоңыр домбыра» прошло в Костанайской области. Также был организован музыкальный конкурс среди домбристов региона.

В Актюбинской области провели познавательное мероприятие для подрастающего поколения «Домбыра - бабалардан жеткен мұра».

С историей национального музыкального инструмента ознакомили также молодежь Шымкента в рамках мероприятия «Қазағымның домбырасы күй тартса».

#мероприятие #домбра #день

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Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
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