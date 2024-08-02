Гостей Всемирных игр кочевников ждет насыщенная культурная программа

Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, обещают стать настоящим праздником культуры и традиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В рамках программы Всемирных игр кочевников планируется проведение парада театралов, выставки работ Союза художников Казахстана. В этношатре будут организованы фэшн-показы.

Каждый день с утра до позднего вечера на главной сцене будут проходить концертные программы, завершением которых станут вечерние гала-концерты. Выступят этнофольклорные ансамбли, казахские национальные оркестры, солисты и танцевальные коллективы в традиционном этническом стиле.

В этноауле будут представлены рестораны казахской национальной кухни, где туристы и гости смогут насладиться традиционной и национальной кухней.

Этноаул будет располагаться на площади около 10 га и делиться на несколько локаций: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, этно-поселения регионов, ремесленники и специальный городок с восточным рынком.

Также на территории этноаула будет организован настоящий восточный базар, который где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представят более двухсот ремесленников страны.

В том числе ремесленники поделятся приемами изготовления национальных изделий, покажут мастер-классы по ювелирным изделиям, кожевенной обработке, керамической скульптуре.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября в Астане. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Подробную информацию можно получить по ссылке: https://worldnomadgames.kz/ru.