Более 200 тыс детей получили психологическую помощь в регионах

Фото иллюстративное; Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они оказали помощь около 240 000 школьникам и их семьям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей

На круглом столе в Службе центральных коммуникаций представители Министерства просвещения РК сообщили, что в 2024 году в 20 регионах страны открылись Центры психологической поддержки.

Вице-министр Едил Оспан отметил, что для оценки эффективности их работы были внедрены новые подходы, включая разработку методических рекомендаций и уточнение требований к квалификации специалистов.

«Министерством утверждены методические рекомендации по организации деятельности центров, штатное расписание, требования к квалификации и материально-техническому оснащению работников. Для развития деятельности центров создан проектный офис, определены провайдеры. Акиматы продолжают налаживать работу центров в соответствии с установленным алгоритмом», — отметил вице-министр Едил Оспан.

Основной целью создания центров является построение единой системы психологической службы на местном уровне для поддержания и укрепления психологического благополучия детей и их семей.

