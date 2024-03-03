Более 2,3 тыс. человек вышли на очистку снега в Астане

Другое
13

Столичные коммунальщики продолжают уборку снега в усиленном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В ночную смену на уборку снега вышли около 2,3 тысячи дорожных рабочих, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ночь со 2 на 3 марта в Астане было задействовано около 2,3 тыс. дорожных рабочих и 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Ночью на 3 марта из города было вывезено более 26,5 тыс. кубометров снега или более чем 2 тыс. большегрузов.

С начала зимы на полигоны вывезено более 5,67 млн кубометров снега 419 тыс. грузовиками.

Напомним, в Астане работают несколько снежных полигонов. Все они оснащены системой считывания номерных знаков техники самосвала, видеонаблюдением и освещением.

#Астана #снегоуборка

Популярное

Все
Александр Бублик извинился перед сыном за поражение в финале в Дубае
Столичные пожарные спасли людей из горящего ЖК
Скончался казахстанский журналист и политолог Сейдахмет Куттыкадам
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
Токаев отметил расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией
Токаев: «Куттыкадам снискал уважение в обществе»
Диспетчер службы спасения отговорила подростка от суицида
Huawei ICT открыл свою академию в Shakarim University
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
Аристократический ужин за сущие гроши
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Токаев прибыл в ВКО
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Платье, которое подарил Абай
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года
В Риддере предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси
Накопить и использовать
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Нариман Курбанов обскакал на «коне» соперников на Кубке мира
Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу
Подземные толчки вновь ощутили алматинцы
Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часо…
Дело Самата Абиша прокомментировал замгенпрокурора
Фото природных красот Алматы впечатлили Казнет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]