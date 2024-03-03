Более 2,3 тыс. человек вышли на очистку снега в Астане

Фото: акимат Астаны

В ночную смену на уборку снега вышли около 2,3 тысячи дорожных рабочих, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ночь со 2 на 3 марта в Астане было задействовано около 2,3 тыс. дорожных рабочих и 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Ночью на 3 марта из города было вывезено более 26,5 тыс. кубометров снега или более чем 2 тыс. большегрузов.

С начала зимы на полигоны вывезено более 5,67 млн кубометров снега 419 тыс. грузовиками.

Напомним, в Астане работают несколько снежных полигонов. Все они оснащены системой считывания номерных знаков техники самосвала, видеонаблюдением и освещением.