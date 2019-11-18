Экономика
Более 3 трлн тенге инвестировано в жилищное строительство Казахстана
Айдана Демесинова
Более 3,3 трлн тенге инвестировано в жилищное строительство Казахстана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В рамках программы "Нұрлы жер" с 2017 года построено 33,5 млн кв.м нового жилья. Порядка 300 тысяч семей улучшили жилищные условия. На 1 тенге вложенных государственных средств привлечено 6 тенге частных инвестиций. Всего инвестировано в жилищное строительство более 3,3 трлн тенге", - проинформировал Атамкулов.

По его словам, сохраняется положительная динамика роста объемов ввода жилья в среднем на 9-10%. Инвестиции увеличивались ежегодно в среднем на 18%.

" В 2018 году были введены в эксплуатацию 12,5 млн кв.м жилья или 0,68 кв.м на одного жителя республики. Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Показатель обеспеченности жильем на одного проживающего достиг 21,9 кв.м.  Наша цель довести до 30 кв.м к 2030 году", - добавил министр.

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