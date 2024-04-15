Более 30 человек стали жертвами наводнений в Афганистане

В мире, Паводки
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Айман Аманжолова
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Внезапные паводки были зафиксированы 12 апреля в Кабуле и нескольких провинциях по всей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

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Из-за сильных наводнений, вызванных сезонными дождями в Афганистане, за три дня погибли как минимум 33 человека, еще 27 получили ранения.

Представитель талибов в министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Абдулла Джанан Сайек рассказал, что внезапные паводки произошли в Кабуле и нескольких провинциях по всей стране. По его словам, более 600 домов были разрушены, погибли около 200 голов скота. Наводнение также повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 85 километров дорог, указал Сайек.

Местное метеорологическое управление, в свою очередь, предупредило, что в ближайшие дни ожидаются дожди в большинстве из 34 провинций Афганистана. По прогнозу, больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.

#паводки #Афганистан #наводнение

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