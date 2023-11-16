Более 30 преступлений в 10 регионах: антирекордсмен попал в руки полиции

Туркестанские полицейские задержали подозреваемого более чем в 30 преступлениях на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В рамках программы по борьбе с киберпреступностью сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого.

Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны позвонить, а затем убегал. Похищенные мобильники подозреваемый после продавал на рынках больших городов.

В данный момент полицейские доказали причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к угону автомобиля в Туркестанской области. Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за кражу в Кызылординской области и оказался причастен к 22 преступлениям в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по кражам и мошенничеству.

Мужчина взят под стражу. Следствие выясняет его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.