Более 30 преступлений в 10 регионах: антирекордсмен попал в руки полиции

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Туркестанские полицейские задержали подозреваемого более чем в 30 преступлениях на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В рамках программы по борьбе с киберпреступностью сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого.

Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны позвонить, а затем убегал. Похищенные мобильники подозреваемый после продавал на рынках больших городов.

В данный момент полицейские доказали причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к угону автомобиля в Туркестанской области. Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за кражу в Кызылординской области и оказался причастен к 22 преступлениям в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по кражам и мошенничеству.

Мужчина взят под стражу. Следствие выясняет его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

 

#задержание #полиция #мошенничество #Туркестанская область #кража

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