Министерство водных ресурсов и ирригации планирует оснастить предприятие 757 единицами техники. Работа проходит в пять этапов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: пресс-служба Минводы

На сегодня по четырем этапам заключены договоры по поставке 636 единиц техники. В соответствии с договорами поставка техники осуществляется в 17 филиалов «Казводхоза» в 14 областях Казахстана.

По последнему этапу проводятся конкурсные процедуры. На сегодня поставлено более 300 единиц техники.