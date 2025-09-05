В Минтруда рассказали об услугах инватакси через агрегаторы

Общество
60

В рамках пилотного проекта по использованию агрегаторов при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями данную услугу с начала года получили 308,4 тыс. раз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, по итогам 2024 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 207,2 тыс. раз.

Как сообщалось ранее, Минтруда совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т.д.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро подобрать машину для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и вести мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.

В текущем году продолжается реализация проекта в пилотном режиме, с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью из городов Астана и Алматы. В дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны.

 

#инвалидность #инватакси

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Сначала примерьте на себя
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Возводить мосты дружбы
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Вторую жизнь получил простаивавший Дом культуры в области Ж…
Третий парамарафон «Жігерлі Жандар» прошёл в Астане
ООН сообщила, сколько детей рождается каждый час в мире
Ключевая роль молодежи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]