Более $33 млрд инвестиций: о казахстанско-российских проектах в обрабатывающей промышленности высказался Смаилов

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Россия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в российский город Екатеринбург премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Международную промышленную выставку «Иннопром» и принял участие в главной стратегической сессии мероприятия «Устойчивое производство. Стратегии обновления», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В текущем году национальные экспозиции на «Иннопроме» представляют Армения, Беларусь (в качестве страны-партнера), Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а в качестве участников заявлены официальные и бизнес-делегации из таких стран, как Бахрейн, Египет, Индия, Иран, ОАЭ, Сербия, Турция и других.

Основные разделы выставки посвящены металлообработке, транспортному машиностроению, энергетике, автоматизации и робототехнике, цифровому производству и так далее.

Общая площадь казахстанского павильона составляет 900 квадратных метров – здесь разместились 250 ведущих отечественных компаний из различных отраслей промышленности.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель Правительства России Михаил Мишустин лично ознакомились с экспозицией выставки, в ходе чего им были презентованы новейшие образцы промышленной продукции и соответствующих технологий.

В своем выступлении на главной стратегической сессии Алихан Смаилов отметил хорошую динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. Так, с 2019 года страны реализуют Программу совместных действий производственной кооперации.

«На сегодня наш пул совместных проектов расширен до 125 с общим объемом инвестиций более чем на $33 млрд. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму $3,2 млрд», – сказал премьер-министр.

В частности, он привел в пример такие крупные проекты, как производство шин с Татнефтью, магистральных тепловозов и электровозов – с Трансмашхолдингом, кабельно-проводниковой продукции – с Евразкабель. Вместе с тем в реализации находятся еще 40 совместных проектов почти на $17 млрд, а на стадии проработки – 55 проектов на сумму порядка $14 млрд.

Как отметил глава Правительства, казахстанская делегация на выставке представлена 250 компаниями и почти 1 тысячей человек, что еще раз подтверждает готовность казахстанского бизнеса к реализации новых совместных инициатив.

Он также подчеркнул, что промышленная кооперация Казахстана и Беларуси – страны-партнера «Иннопрома» в текущем году – включает 11 инвестиционных проектов.

«В целом, учитывая растущую активность бизнеса во всех наших странах, текущий портфель совместных проектов можно и нужно расширять. Для этого у нас имеется все необходимое», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в Казахстане на законодательном уровне закреплены меры поддержки всего производственного цикла – от предоставления сырья до продвижения готовой продукции на внешние рынки, а для недропользователей предусмотрен аукционный механизм получения права на разработку месторождений. При этом потенциальные инвесторы могут воспользоваться инструментами льготного кредитования, долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов.

Вместе с тем на местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам. А в целях защиты прав предпринимателей внедряется регулирование «с чистого листа», что сокращает излишние требования к бизнесу.

«Иннопром» стал уже традиционным мероприятием для укрепления промышленной кооперации наших стран и начала реализации новых совместных инициатив», – заключил Алихан Смаилов.

Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге (РФ) для участия в XIII Международной промышленной выставке «Иннопром». Ранее он посетил официальную церемонию открытия генерального консульства Казахстана.

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