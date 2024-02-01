Более 33 тысяч казахстанцев трудоустроились в рамках молодежной практики

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В прошлом году в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 на молодежную практику направили и трудоустроили 33 984 гражданина, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, наибольшее количество трудоустроенных по молодежной практике отмечается в Туркестанской (9007), Кызылординской (3443), Жамбылской (3047) областях и в г. Шымкент (2568).

Участниками молодежной практики могут стать безработные лица не старше 35 лет в течение 5 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, у которых отсутствует опыт работы по полученной профессии (специальности).

Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Рабочие места по молодежной практике для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии (специальности).

— Финансирование молодежной практики осуществляется центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений. Размер субсидий в месяц с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 30 месячных расчетных показателей, — прокомментировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сроки субсидирования заработной платы составляют не более 12 месяцев.

#Минтруда #трудоустройство #молодежная практика

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