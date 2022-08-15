Более 3,5 тысячи тонн нефтепродуктов пытались незаконно вывезти из Казахстана – АФМ

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу предотвратило незаконный вывоз из страны более 3,5 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресек департамент Агентства РК по Западно-Казахстанской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у компании отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода Казахстана. Несмотря на отсутствие обязательных разрешительных документов, ТОО продолжило осуществлять незаконное производство, хранение, переработку и перевозку нефтепродуктов», – отметили в агентстве.

Как результат, своевременно принятыми мерами предотвращен незаконный вывоз за пределы страны более 3,5 тысячи тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов.

По данному факту ведется следствие. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

«Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, просим сообщить по телефонам доверия агентства и территориальных департаментов АФМ», – призвали в ведомстве.