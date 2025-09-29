Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает Kapravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Италия является важным и надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимодействие между странами поступательно укрепляется в различных сферах.

– Продолжается политический диалог на высоком уровне, крепнут торгово-экономические связи. В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно, – отметил он.

Глава нашего государства сообщил, что переговоры с Президентом Маттареллой были очень содержательными. Был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Италию в прошлом году, а также определены новые направления для наращивания сотрудничества.

– Мы договорились о дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли. Поставлена важная задача – активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.

– Я сообщил г-ну Президенту, что наша страна готова к совместной работе по данным направлениям. Завтра Президент Маттарелла посетит крупнейший в регионе IT-стартап парк Astana Hub, где ознакомится с достижениями Казахстана в этой отрасли. Кроме того, мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом, мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке, – заявил Президент.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня одной из улиц столицы будет присвоено имя легендарного итальянского путешественника Марко Поло.

– В следующем году в Италии планируется проведение выставки «Көшпенділер алтыны». В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера «Абай». В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность итальянскому народу за поддержку этой доброй инициативы. Мы рассматриваем это как знак особого уважения к казахскому культурному наследию и проявление искренней дружбы. Безусловно, подобные культурно-познавательные мероприятия будут способствовать сближению наших народов, – полагает Президент Казахстана.

Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования.

– В настоящее время более 4 тысяч казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии. Искренне признателен итальянскому Правительству за их поддержку. В этом году на базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава нашего государства, в ходе встречи с Президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.

– Мы с Президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности. Особое значение наши страны придают дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Поэтому хотел бы выразить уверенность в том, что диалоговая площадка «Центральная Азия – Италия» придаст дополнительный импульс укреплению регионального сотрудничества. Как Вы знаете, первое заседание саммита состоялось в этом году в Астане по инициативе итальянской стороны. Все это способствует координации наших усилий в рамках международных структур. Хотел бы выразить глубокую признательность Италии за поддержку инициативы открытия Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, – заявил Президент.

Серджо Маттарелла подчеркнул, что рад находиться в Астане, чтобы вновь подтвердить прочную дружбу между Италией и Казахстаном.

Он отметил, что данный визит придал новый импульс и сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений.

– У Италии и Казахстана есть многовековые культурные и исторические традиции, богатое археологическое и художественное наследие. Это создает особую основу для дальнейшего углубления нашего взаимодействия в гуманитарной сфере, – добавил Президент Италии.