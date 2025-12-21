В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 40 праздничных елок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.

25-метровые новогодние елки засияли на парковке стадиона «Астана Арена», на площади у монумента «Қазақ Елі», на набережной реки Акбулак и в Ботаническом саду.

25-метровая елка на парковке стадиона «Астана Арена» украшена световыми снежинками, декоративными узорами, гирляндами и праздничными игрушками. Для гостей выступали фигуристы, были организованы катания на ледовых катках и снежных горках. Для жителей и гостей столицы прошла концертная программа с участием Дастана Оразбекова, группы «Бәйтерек», Qanay, танцевальных коллективов. Также были организованы фуд-корты, тематические фотозоны и «Аяз Ата үйі». Для детей была подготовлена отдельная развлекательная программа с аниматорами и подарками.

В Центральном парке, парке Ғашықтар, по аллее на улице Айтеке би, в парке «Бухарест» и в жилом массиве «Уркер» также состоялось зажжение новогодних елок. Праздничное оформление общественных пространств дополнили катки, снежные горки, световые инсталляции, фотозоны и тематические малые архитектурные формы, создающие атмосферу зимнего праздника.

Кроме того, зажжение новогодних елок прошло и на прилегающих территориях торгово-развлекательных центров «Green Mall», «Сарыарка», «Keruen City», «Азия Парк», «Хан Шатыр» и на других популярных городских локациях.

В районе Сарайшык во время зажжения новогодней елки на площади «Қазақ елі» горожан и гостей столицы ожидали выступления профессиональных фигуристов, насыщенная праздничная программа, аниматоры для детей и разнообразные игры. Площадь была оформлена в формате сказочной праздничной страны. Пространство гармонично объединяло элементы активного отдыха и яркого визуального оформления. Посетители пели и танцевали, катались на горках и ледовых катках, а также делали памятные фотографии у специально установленных фотозон в виде больших декоративных рамок.

На локации были размещены два ледовых катка, двухскатная снежная горка, 25-метровая новогодняя елка, МАФы и световые иллюминационные панно. Один из катков площадью 3 000 квадратных метров рассчитан на массовое катание и полностью готов к приему посетителей. Дополнительно для гостей работали шесть тематических фотозон, включая композиции «Пряня», «Пряничный домик», «Камин», «Кресло с подарками» и «Домик Санты», а также различные МАФы. Особой популярностью пользовалась «Фабрика подарков», где дети получали новогодние подарки от Аяз ата.

Также 20-метровые новогодние елки зажглись у железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» и на Аллее рабочих профессий.

В районе Алматы новогодние елки зажглись на набережной реки Акбулак, в центральной части парка «Жерұйық», на баскетбольной площадке «Колизей» по улице Кажымукана Мунайтпасова, а также в жилом массиве «Железнодорожный».

Главным центром праздничного веселья стала набережная реки Акбулак за спорткомплексом «Sana», где для жителей и гостей столицы проходила яркая концертная программа. Здесь установлена 25-метровая новогодняя елка, размещены тематические малые архитектурные формы, фигуры гномов и зайчиков, декоративный камин и сундуки, световые деревья и фотозоны. Аниматоры развлекали маленьких гостей, на площадке появились сказочные персонажи, включая Гринча.

Завершением праздничного вечера стал концерт и красочный салют, которые сделали атмосферу по-настоящему волшебной.

В районе Байконыр пять новогодних елок украсили территорию Дворца «Жастар», парк имени К. Ататюрка по улице Ж. Ташенова, жилые массивы «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы) и «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской), а также дачный массив «Қоянды».

Главным центром праздничного притяжения стал парк имени К. Ататюрка. Этой зимой парк преобразился в настоящую новогоднюю сказку с ярким световым и декоративным оформлением. На его территории установлены величественная 20-метровая новогодняя елка, ледовый каток и снежная горка, тематические малые архитектурные формы с новогодними персонажами. Для гостей прошел праздничный концерт и насыщенная развлекательная программа.

Для детей были подготовлены веселые игры и конкурсы с участием Аяз ата и Ақшақар, а также профессиональных аниматоров. Самых активных участников ждали праздничные кульки с подарками и сюрпризами. Кульминацией вечера стал праздничный салют, который озарил небо и подарил незабываемые эмоции всем гостям праздника.

В районе Сарыарка засияли шесть новогодних елок высотой от 3 до 18 метров. Они установлены на Городской площади, на территории сквера по проспекту Богенбай батыра, 43, в парке «Коктал», на набережной реки Есиль, у театра «Наз» и по улице Юбилейная, 22.

На Городской площади для гостей была организована праздничная концертная программа с участием главных символов Нового года – Аяз Ата и Ақшақар. Для детей и взрослых проходили праздничные игры и интерактивные активности, а также мастер-класс по катанию на льду, который провели воспитанники столичной хоккейной школы.

В районе Есиль новогодние елки засияли на территории ЭКСПО, в Ботаническом саду, парке «Жетісу», вдоль улицы Қазақ радиосы и в жилом комплексе «Бағыстан». На площадке ЭКСПО установлены каток, снежная горка и 22-метровая новогодняя елка, а в Ботаническом саду гостей встречает величественная 25-метровая елка.

Для маленьких зрителей на территории ЭКСПО была организована развлекательная программа с участием ростовой куклы-трансформера, аниматоров и концертных номеров. Праздничная атмосфера и разнообразие зимних развлечений сделали площадку одной из самых популярных точек новогоднего отдыха района.

Напомним, монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов стартовали в начале декабря. Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря.