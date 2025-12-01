Там принимали пациентов без соответствующей лицензии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты мониторинга деятельности частных процедурных кабинетов во всех регионах РК подвели в Минздраве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По результатам анализа Комитета медицинского и фармацевтического контроля было установлено, что в стране функционируют более 1 900 частных процедурных кабинетов. Из них 406 осуществляли медицинскую деятельность без соответствующей лицензии.

В результате разъяснительной работы 247 кабинетов прекратили деятельность добровольно. В отношении 84 кабинетов завершены внеплановые проверки. По оставшимся 75 объектам — при наличии БИН — продолжается работа по организации внеплановых проверок.

Ряд объектов выразили заинтересованность в получении лицензии и приступили к подготовке документов.

В ходе проверок были выявлены следующие нарушения:

– осуществление деятельности без лицензии;

– несоблюдение санитарных правил;

– неправильное хранение лекарственных средств;

– отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

– отсутствие укладок для экстренной медицинской помощи.

По итогам проведенных мероприятий составлено 122 административных протокола, наложено штрафов на сумму более 15 миллионов тенге.

Напомним, почти 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись после проверок Минздрава. По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге.